أول ظهور لإبن عمرو أديب ولميس الحديدي .. لن تصدق الشبه بينه وبين والده – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 06:53 مساءً - يُعد الإعلامي الشهير عمرو أديب أحد أبرز الإعلاميين في الوسط الإعلامي العربي على الإطلاق، خاصة بعدما أصبح أعلى الإعلاميين العرب أجرًا بعد تعاقده الأخير مع مجموعة «mbc»، لتقديم برنامجه «الحكاية».

ويُذكر أن الإعلامي عمرو أديب من مواليد العام 1963، بمدينة المحلة الكبرى، تخرج من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وبدأ حياته المهنة في العمل في الصحافة.

في بداية حياته المهنية، عمل الإعلامي عمرو أديب مع شقيقه الأكبر عماد أديب، والذي كان رئيس تحرير لإحدى الصحف في ذلك التوقيت.

عمرو أديب ونجله نور الدين إبن لميس الحديدي

بدأ اسم عمرو أديب في الظهور والانتشار عندما بدأ العمل في المجال الإعلامي، وتقديم البرامج التلفزيونية، حيث كانت بداية عمله في قناة «اليوم»، التابعة لشبكة «أوربت» المشفرة، وحقق برنامجه نجاحا كبيرا.

عمرو اديب ونجليه: نور الدين وخالد اديب من زوجته الأولى قبل لميس الحديدي

بدها انتقل أديب للعمل في عدة قنوات تلفزيونية، مثل أون، قبل أن يتعاقد في النهاية مع قناة «mbc مصر» علي تقديم برنامج الحالي «الحكاية».

صورة نادرة من زفاف الإعلاميين

علي الجانب الشخصي تزوج أديب مرتين، الثانية منهم من الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي، وأنجب منها ابن واحد فقط، وهو ابنه “نور الدين أديب“، والذي ظهر مؤخرًا على شاشات الإعلام بعد اصابته بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، قبل أن يعلن شفاؤه منها في النهاية.

عمرو أديب ولميس الحديدي

يُذكر أن الإعلامية لميس الحديدي متزوجة من الإعلامي عمرو أديب منذ عام 1999، والتى تعتبر واحدة من أنجح قصص الزواج بين الإعلاميين، وانجبت منه ابنه الأصغر نور، وفارق العمر بين عمرو أديب ولميس الحديدي لا يتجاوز الـ 6 سنوات، حيث أن عمرو أديب يبلغ 58 عاما، بينما تبلغ الإعلامية لميس الحديدي 52 عاما.

وبدأت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي، وهي بعمر الـ25 عامًا، حينما كانت تنظر إليه بنظرة فارس الأحلام، حيث كانت تحلم بالزواج منه طوال الوقت، وعاش الثنائي قصة حب دامت لعامين، وانتهت بالزواج.

وأقرت لميس، بأنها لا تستطيع منافسة زوجها على الصعيد المهني، حيث أنها تعتبر عمرو أمهر مذيعي الـ”توك شو”، “ليس في مصر فقط، بل في كل أرجاء الوطن العربي”، على حد قولها .

وأشارت لميس إلى أن “عمرو” يساعدها كثيرًا، بل ويختار لها أسماء غالبية البرامج التي تقدمها، وآخرها برنامجها السابق “هنا العاصمة” على شاشة “سي بي سي”.

وأوضحت لميس أن الزواج بين أبناء المهنة الواحدة له مزاياه متعددة، كما أنه لا يخلو أيضًا من بعض العيوب، فمن أهم مزاياه أن شريك الحياة زميل في النهاية، مما يساعد على تفهم كل طرف لطبيعة عمل الآخر، في حين أن أبرز عيوبه أن المنزل يتحول إلى ما يشبه نشرة الأخبار اليومية، بسبب “كثرة الحديث في السياسة والإعلام”.

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