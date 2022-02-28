سر كراهية “هند” إبنة سعيد صالح لـ عادل إمام.. لن تتوقع ما فعله!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 06:53 مساءً - يتمتع الفنان الكبير الراحل سعيد صالح بشعبية كبيرة في أنحاء الوطن العربي لما كان يتمتع به من موهبة متفردة ومدرسة خاصة في الكوميديا، فضلاً عن أعماله الخالدة سواء في المسرح أو السينما أو الدراما

قالت هند إبنة الفنان الراحل سعيد صالـح، هند، إنها كانت تكره صديق والدها ورفيق دربه الزعيم عادل إمام، حينما كانت طفلة لأن جميع الأدوار التي قدمها والدها رفقة الزعيم كانت تنتهي بموته مع نهاية الأفلام.

عادل إمام وسعيد صالح

وتابعت هند سعيد صالح، في لقاء سابق خلال برنامج “كلمة أخيرة“، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: كنت صغيرة في الأعمال اللي جمعت بابا مع الفنان عادل إمام وقلتله مش بحبه قالي ليه ده صاحبنا وجارنا، قلتله أنت بتموت على طول وده مش عدل، وكنت بعد ما يرجع من التصوير ببقى مش مصدقة أنه عايش.

وأوضحت هند سعيد صالح، أن علاقة والدها الراحل الفنان سعيد صالح، بالزعيم عادل إمام لم تكن فنّية فقط بل صداقة وجيرة قائلة: العمارتين كانا قدام بعض ولحد دلوقتي ولادي مع ولاد رامي عادل إمام في نفس المدرسة.

وأضافت إبنة الفنان الراحل: الجيرة لم تكن صدفة، بل اختارا ذلك سويًا، فعلاقتهما من قبل الدخول في مجال التمثيل من زمان، ولما اتجوزوا اختارا أن يسكنا بجوار بعضهما البعض.

وفي سياق متصل، انهارت هند ابنة الفنان سعيد صالح، أثناء حديثها عنه خلال الحلقة، عندما روت العديد من المواقف التي جمعتها بوالدها الراحل، موضحة مدى حبه الشديد وتعلقه بها.

هند سعيد صالح مع والدها في طفولتها

تحدثت هند سعيد صالح ابنة الفنان الكبير الراحل سعيد صالح، عن علاقتها به كاشفة العديد من المواقف التي من الصعب عليها نسيانها، مما أدى إلى بكـائها.

وقالت هند سعيد صالح: والدي أحبني وكنت كل حاجة في حياته لدرجة علاقة مرضية، وكنت في حياته أنا والمسرح والنادي الأهلي، الضحك اللي في الشاشة ولا حاجة جنب اللي في البيت، وبابا عفريت.

وأضافت هند سعيد صالح: بابا كان بيصحى يدبدب بالشبشب لغاية ما يصحي البيت كله ويصحينا، ثم يدخل الأوضة ويقفل على نفسه ويتفرج على التلفزيون.

وكشفت ابنة الراحل سعيد صالح، عن موقف يدل على مدى إرتباط والدها بها قائلة: في مرة ساب المشهد وجالي وأطمن عليا عشان كنت عند الدكتور.

وانهارت هند سعيد صالح عند تذكرها تلك المواقف قائلة: مش عايزة أعـيط بس بعيط غـصب عني.. تعلمت كل شيء من والدي.. ومكنش بيحب النـكد وبيسمعني وعرف يخليني أسمع كلامه هو بس، وأعمل اللي هو عايزه من غير ما يأمرني.

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