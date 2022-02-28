شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح ضيف شرف فيلم "فضل ونعمة" مع ماجد الكدوانى وهند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد ممدوح فى أحداث فيلم "فضل ونعمة" للنجمين ماجد الكدوانى وهند صبرى، كضيف شرف خلال عدد من المشاهد، وصور ممدوح مشاهده الأيام الماضية فى استوديو شريف عرفة وهو الديكور الخاص بالفيلم الذى يشارك فى بطولته محمود حافظ وياسمينا العبد، وإخراج رامى امام.

ويصور المخرج رامي إمام تصوير مشاهد الفيلم بشكل مكثف، حيث يأمل صناعه في الانتهاء منه وعرضه ضمن سباق أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ومن المقرر استئناف تصوير المشاهد الأسبوع المقبل بعد هند صبرى من الخارج حيث أوقف التصوير لحين عودتها إلى القاهرة مرة أخرى.

وفى سياق آخر يظهر محمد ممدوح كضيف شرف فى مسلسل "العائدون - الرايات السوداء" تأليف باهر ديودر وإخراج أحمد نادر جلال والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

وكان آخر أعمال محمد ممدوح فى السينما، فيلم "أبو صدام" من بطولة أحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الماضى، وتدور أحداثه حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.