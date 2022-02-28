رايان رينولدز وزوجته يتبرعان بـ مليون دولار لدعم الأوكرانيين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمي رايان رينولدز وزوجته بليك ليفلي عن التبرع بدولار عن كل دولار تجنيه مبادرة جمع التبرعات التي أطلقتها مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لدعم المتضررين جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا، بما يصل إلى مليون دولار.



رايان رينولدز وزوجته

وكتب النجم المعروف بمبادراته الخيرية، على تويتر "في غضون 48 ساعة أُجبر العديد من الأوكرانيين على الفرار من ديارهم إلى دول مجاورة، وهم بحاجة إلى الحماية"، وتعاهد الزوجان عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بمتابعة التبرعات التي تحققها مبادرة الأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتشجعيها بمضاعفة حجم الأموال التي تجمعها لصالح الشعب الأوكراني.

وأعاد رينولدز تغريدة على حساب مفوضية شؤون اللاجئين على تويتر مع التأكد "تبرعوا وسنضاعف التبرعات بما يصل إلى مليون دولار"، ومن جتنبها نشرت ليفلي (37 عاماً) على إنستجرام صورة من حساب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُظهراً طفلاً يتلقى مساعدة من ذراعي شخص آخر للصعود إلى مركبة يبدو أنها ستقوده للفرار من أوكرانيا إلى إحدى المناطق المجاورة.

وكتبت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية "أنا ورينولدز سنضاعف كل دولار يتم التبرع به لصالح حماية المدنيين في أوكرانيا"، وأضافت "مفوضية شؤون اللاجئين تعمل على تقديم الدعم لأكثر من 50 ألف أوكراني ممن اضطرتهم ظروف الحرب إلى الفرار من مناطقهم خلال الساعات الماضية".

وأشارت ليفلي إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة والتنسيق مع الدول المجاورة لضمان حماية العائلات الهاربة من جحيم الحرب.