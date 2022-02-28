شكرا لقرائتكم خبر عن السحر يقلب حياة أكرم حسنى فى مسلسل "مكتوب عليا" بطريقة كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أكرم حسنى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "مكتوب عليا" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ويعود به إلى الدراما بعد غيابه العام الماضى، ويقدم أكرم العمل فى اطار كوميدى كعادته، حيث يجسد دور شخص تنقلب حياته بسبب تعرضه للسحر، وخلال الأحداث يمر بالعديد من المواقف الكوميدية لمواجهة هذا السحر

دخل المخرج خالد الحلفاوى فى معسكر مغلق من أجل الانتهاء من جميع المشاهد فى الأسبوع الأول من شهر رمضان، ومنع الإجازات ومد عدد ساعات التصوير والتى تصل لـ 18 ساعة فى اليوم.

ويشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.