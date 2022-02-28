جالا فهمي تزوجت فنان مشهور وأنجبت منه هذا الشاب.. لن تصدق من كان زوجها.. شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 05:44 مساءً - ­رحلت عن عالمنا أول أمس -مساء يوم السبت 26 فبراير 2022- الفنانة جالا فهمي عن عُمر يناهز 59 عامًا، في صدمة كبيرة لمحبيها ومتابعيها، حيث عرفها الجمهور بخفة ظلها وبجمالها التي كانت تظهر بهما على الشاشة سواء من خلال السينما أو الدراما، ورغم قلة أعمالها إلا أنها وضعت اسمها ضمن قائمة نجمات جيلها.

وما لا يعرفه الكثير أن الفنانة الراحلة جالا فهمي، تزوجت أكثر من مرة وأشهر زيجاتها من الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت وأنجبت منه ابنها “عمر”، وظهرت جالا قبل سنوات في حفل زفاف ابنها وبدت علامات التقدم في السن على كل ملامحها.

يُشار أن الموسيقار عمر خيرت كان أول الحاضرين جنازة طليقته الفنانة جالا فهمي. وتواجد في المسجد، لأداء صلاة الجنازة عليها، وذلك لإلقاء النظرة الأخيرة عليها وتوديعها، قبل دفنها بمثواها الأخير، معربًا عن حزنه الكبير على وفاتها،ومطالبا جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.

الموسيقار عمر خيرت أول الحاضرين في جنازة طليقته جالا فهمي

معلومات عن جالا فهمي :

ولدت الراحلة جالا فهمـي يوم 6 نوفمبر 1962 وهي ابنة المخرج أشرف فهمي، عملت في الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان «حكايات راوية وفكري»، ومنه إلى التلفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة الأفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت جالا فهمي في مدينة “سانتياجو” بدولة تشيلي، وبعدها عاشت مع الأسرة في مدريد (إسبانيا) حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسي فكان من الطبيعي أن تحتل فرنسا جزءا كبيرا من حياتها، لذا فهي تتحدث الفرنسية أيضا بطلاقة إذ إن جدتها خريجة مدارس فرنسية ولم تكن تتحدث في البيت إلا بالفرنسية.

درست “جالا” آداب إنجليزي حتى أصبحت ثقافتها تتنوع ما بين العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية وهي أمور ساعدتها كثيراً فنياً واجتماعياً في التعريف وفي محاولة التقريب بين الثقافة الشرقية والغربية عن طريق أفلامها وأيضاً عن طريق المهرجانات التي تحضرها في بلدان العالم.

ومن الجدير بالذكر أن الراحلة جالا فهمي لها العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين أفلام، مسلسلات، مسرحيات، فمن الأفلام: أول مرة تحب يا قلبي، جالا جالا، كلام الليل،طأطأ وريكا وكاظم بيه، ولها العديد من المسلسلات، مثل: ليالي الحلمية – الجزء الثالث، الوسية.

وكان آخر أعمال جالا فهمـي كان فيلم “أول مرة تحب يا قلبي” عام 2003 لتغيب عن الأضواء طوال 19 عاماً، وشاركها في بطولته الفنان تامر عبد المنعم، ووقتها تعرض الفيلم لهجوم كبيرا نظرا لما قيل عن انه يجسد في احداثه جزءا من حياة النجمة يسرا.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت