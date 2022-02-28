وفاء سالم تثير الجدل في تعليقها على وفاة جالا فهمي : ” القتل بلا رحمة .. هيروحو من ربنا فين “

كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 05:44 مساءً - أثارت الفنانة ” وفاء سالم ” جدلا واسعا في نعيها لوفاة الفنانة ” جالا فهمي ” متحدثة عن أن الراحلة كانت تعرضت لحرب نفسية تسببت في مرضها وابتعادها طوال هذه السنوات .

فكتبت وفاء سالم في منشور عبر حسابها على فيس بوك : ” القتل بلا رحمة .. أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت .. هيروحو من ربنا فين ” .

وتابعت : ” إنه العدل .. إنها الآن في سلام .. هل هم في سلام ؟ ..لم يرحموا روحها الطيبة .. لكن الرحمة هي الله ” .

وخرجت الفنانة وفاء سالم لكشف ما قصدته من هذا المنشور في تصريحات لها لبرنامج كلام الناس مع الإعلامية ” ياسمين عز ” .

حيث أشارت إلى أن جالا فهمي أحبت العيش في عزلة بعيدا عن الكون بأكمله ولم تكن ترغب بلقاء أحد وأن كل محبي الفقيدة يعلمون ذلك .

وتابعت حول ما كتبته : ” إنسانة عزلت نفسها بإرادتها ده ملوش إلا معنى واحد إن ده أهم أعراض التعب النفسي .. فإزاي محدش كلف خاطره إنه يشوف الأسباب دي وده بحد ذاته يعتبر حرب نفسية مش عادية ” .

وأضافت وفاء سالم : ” ولا أستثني أحد ولا أستثني نفسي من الحكاية دي .. الواحد لو سكن لوحده في أي مكان بعد شوية بيجيلو اكتئاب ” .

وردًا على سؤال هل كانت جالا فهمي تقابلها باستمرار أكدت على أن الفنانة الراحلة كانت ترفض مقابلتها أو مقابلة أي أحد آخر غيرها مشيرة إلى أنها كانت قد تعرضت لحالة تشبه حالة جالا فهمي من قبل وانتبه نجلها لذلك ونصحها باستشارة الطبيب .