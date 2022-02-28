أشرف زكي يشن هجوما قاسيا على محمود المهدي زوج منة عرفة : ” واحد نكرة .. إنت منتحل صفة فنان “

كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 05:44 مساءً - شن نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” هجوما على الفنان ” محمود المهدي ” على خلفية تصريحات الأخير التي انتقد من خلالها الفنانة ” إلهام شاهين ” لرفضها ما أعلنت عنه زوجته الفنانة ” منة عرفة ” عن رفضها أداء المشاهد الرومانسية ومشاهد القبلات وتأييد زوجها لذلك .

فقال أشرف زكي في مداخلى هاتفية لبرنامج حضرة المواطن مع الإعلامي ” سيد علي ” أن هناك حملة لتشوية الفنان المصري والقوة الناعمة وأن غرض من يقوم بذلك يكون للبحث عن الشهرة متسائلا عن وجه الفائدة من تشويه فناني مصر .

وتابع : ” لن نترك أحد يهين رمز أو يهين فنان .. النهاردة لقيت واحد نكرة كاتب على نفسه فنان وهو لا فنان ولا حاجة بيشتم فنانة كبيرة، إنت نكرة .. إنت منتحل صفة إنت مش فنان، مفيش فنان قليل الأدب .. أيها النكرة قليل الأدب ” .

وأضاف : ” إحنا بقينا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة أو التريند أو يبحث إن إسمه يتردد .. لكن أنا بوعدكم إن أي حد هيخرج عن الآداب العامة لفناني مصر وكلامي لفئة معينة عارفة نفسها كويس أوي لقائنا في ساحات القضاء ” .

وعلى الجانب الآخر أعلن محمود المهدي في منشور له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد الدكتور أشرف زكي بسبب وصف الأخير له بالنكرة .

وجاء في منشوره : ” هيتم أخذ الإجراءات القانونية من شخص مفروض قدوة للفن والممثلين ومفيش حد فوق القانون .. وللأسف مفيش حد هيقف معايا في ده عشان المصلحة بس الحمد لله الأهم من كل ده ربنا معايا وعمري ما هسكت لما أشوف حاجة غلط ” .