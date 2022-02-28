هند صبري توقف تصوير فيلمها الجديد لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبّبت الفنانة التونسية هند صبري في توقف تصوير فيلم “فضل ونعمة” الذي يجمعها مع ماجد الكدواني والمخرج رامي إمام، بسبب سفرها خارج مصر لعشرة أيام، على أن تستكمل التصوير بعد أن تعود إلى القاهرة، ويشارك فى بطولة الفيلم كلٌ من ياسمينا العبد ومحمود حافظ وغيرهما من النجوم.

ويكثّف المخرج رامي إمام تصوير مشاهد الفيلم، أملاً في الانتهاء منه وعرضه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل.

يُذكر أن هند صبري تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية “كيرة والجن”، وهو يناقش أحداثاً حقيقية عن شخصين عاشا في عام 1919، اشتُهرا بالنضال ضد الاحتلال الإنكليزي لمصر، وهما “أحمد عبدالحي كيرة”، و”عبدالقادر الجن”، وتحديداً بعد وقوع حادثة “دنشواي” الشهيرة بين الضباط الإنكليز ومواطنين مصريين، والحكم على 21 مواطناً مصرياً، وإعدام 4 من أهل قرية “دنشواي”، وسجن 12 آخرين مع الأشغال الشاقة.

فيلم “كيرة والجن” مأخوذ عن رواية “1919” للكاتب أحمد مراد، وهو من إخراج مروان حامد، وبطولة: كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك.