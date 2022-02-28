فريدة سيف النصر تثير التساؤلات.. هل اعتزلت الفني؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة فريدة سيف النصر التساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ألمحت في رسالة غامضة إلى اعتزالها الفن في منشور عبر حسابها الخاص في موقع “فيسبوك”.

وفي التفاصيل، تلقت سيف النصر دعوة للتكريم من أحد المهرجانات، إلا أنها اعتذرت عن عدم الحضور، وكشفت في منشورها أنها قررت أن تزور بيت الله لأداء العمرة، بدلاً من التكريم… حيث قالت: “هل أتكرّم أم أسافر إلى بيت الله الحرام؟ لا مقارنة، ولا أعذار ولا اعتذار لله… تركت لكم ما أنتم أهل له، وفضّلت مين أتمنى أني أكون من أهله… أهل الله”.

وتلقت فريدة تعليقات كثيرة من جمهورها يسألونها فيها عن الاعتذار، وهل هو عن التكريم فقط أم أنها تفكّر في الاعتزال؟!

من ناحية أخرى، حرصت فريدة سيف النصر على نعي الفنانة الراحلة جالا فهمي، التي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز الـ59 عاماً، وعبّرت عن حزنها الكبير على وفاتها، مطالبةً جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة… وكتبت منشوراً عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”، قالت فيه: “البقاء والدوام لله، الجميلة بنت الناس الطيبين جالا نجلة المرحوم المحترم المخرج أشرف فهمي… الله يرحمك ويرحم الجميع، ويرحمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله”.