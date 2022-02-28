شيري عادل تكشف حقيقة ارتباطها بعد انفصالها عن زوج حلا شيحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة شيري عادل في تصريحات صحافية حقيقة الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن خطوبتها ودخولها في علاقة عاطفية جديدة، قائلةً: “لما أقرر الارتباط هقول بس أقرر الأول لسة مافيش حاجة”. وأضافت: “أعتقد إني هفكر كويس؛ إني هاخد خطوة زي دي إن شاء الله”.

وعن رأيها في السوشيال ميديا، قالت: “أكيد في حاجات وهمية على الإنترنت… لأنه عالم متعرفش مين عنده كام أكونت أو أنا عندي كام أكونت؛ مش بنبقى عارفين”. وأضافت: “لكن بكل تأكيد السوشيال ميديا مهمة جداً، وأنا طبعاً مش متفاعلة أوي لأني مش شاطرة في الموضوع ده والناس كلها مهتمة بيها وبقيت هي الدعاية فهي مهمة ولازم نشتغل عليها”.

وحول أسباب عدم مشاركتها في الموسم الرمضاني لهذا العام، قالت شيري: “موسم رمضان له طعم مميز يخليني أختار عمل مهم ومختلف علشان أشارك فيه”… وتابعت: “المنافسة في رمضان بتكون قوية وأعمال كتيرة بتتعرض والجمهور بيتفرج وبيكون متابع للأعمال في هذا الشهر. لكن في الوقت نفسه غيابي عن رمضان بيكون بسبب إن في أوقات مش بيتعرض عليَّ أعمال قوية فأفضل عدم المشاركة لازم أبقى واثقة قوي من العمل اللي هقدمه”.

واختتمت شيري عادل كلامها قائلةً: “الأعمال خارج رمضان بيكون ليها فرصة أكبر في المشاهدة رغم إن الوضع اختلف دي الوقتي، فمسلسل “أيام” لمّا عُرض إتعرض خمس مسلسلات معاه”.