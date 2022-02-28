نانسي زعبلاوي تطلق الأغنية الثانية من “المحطة 40”

بيروت - سلوى ياسين - عن المكتب الإعلامي – بتجــرد: أطلقت النجمة نانسي زعبلاوي فيديو كليب أغنيتها الثانية من ألبوم “المحطة 40”.

الأغنية الجديدة تحمل عنوان الألبوم “المحطة 40″، وهي من كلمات باسلة الحلو وألحان أحمد زعيم وتوزيع أمين نبيل، وتولت إخراجها السورية الشابة ماريمار الورهاني.

وجاءت صورة الكليب متناغمة مع كلمات الأغنية التي تحكي عن امرأة وصلت إلى سن الأربعين، واصفة هذه المرحلة من عمر الأنثى، وشكل العلاقة التي تربطها بشريك حياتها.

واختارت زعبلاوي أسلوب طرح أغانٍ منفردة من ألبومها الجديد، لتشوق جمهورها، لا سيما أن “المحطة 40” عودة لزعبلاوي بعد غياب عن إصدار ألبوم خاص بها.

وافتتحت زعبلاوي ألبومها بأغنية “ياما رحنا” للفنان نعيم حمدي، والتي أطلقتها قبل نحو شهرين، لكن بتوزيع جديد من قبل اسبر حداد، وهي من ألحان حمدي، وكلمات جورج عشي.