فارس كرم يطرح جديده خلال الساعات.. وهذا ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يصدر النجم اللبناني فارس كرم غدًا الثلاثاء 1 مارس أغنيته الجديدة “ع موعدنا ولا شو” في عرض أوّل على قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وقبل ساعات من موعد صدور أغنية “ع موعدنا ولا شو”، كشف فارس كرم عن البوستر الدعائي الرسمي للأغنية على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر في الصورة بإطلالة كلاسيكية نالت إعجاب المتابعين.

أغنية “ع موعدنا ولا شو” كلمات حياة اسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وهي الأولى بين باقة من الأغنيات التي اختار فارس كرم إصدارها تباعًا خلال الفترة المقبلة في ميني ألبوم يجدد من خلاله تعاونه مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

يذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي صدر في العام 2018 وتضمن 12 أغنية هي: “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.