بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 28 دقيقة مضت التعليقات على تتويج سالم الحمد بلقب “نجم البوليفار” مغلقة

متابعة بتجــرد: بعد رحلة فنية استمرت خمسة أشهر، تعرف خلالها المشتركون أكثر على مواهبهم، وعاشوا أحلاماً تجسدت واقعاً، وتحققت خلالها أمنياتهم الفنية في دخول عالم الاحتراف في مدة قصيرة وإنتاج أغان خاصة، وصل المشوار إلى نهايته بتتويج سالم الحمد نجم الموسم الأول من برنامج “بوليفارد المواهب” على MBC1، و”MBC العراق” وMBC5.

وقد أعرب الحمد عن سعادته بالفوز بلقب نجم البوليفارد، “بعد فترة 5 أشهر تعبنا خلالها واجتهدنا من أجل الوصول إلى هذا المكان”. وتوجّه بالشكر والامتنان إلى الجمهور الذي صوّت له بكثافة ومنحه الفوز في الجولة الختامية إثر تنافسه على اللقب مع أربعة مشتركين، لافتاً إلى أن “ثقتي بالجمهور جعلتني مطمئناً أنه لن يخذلني وسيوصلني إلى الفوز”. وتوجّه الحمد إلى أهله ومحبيه بالقول “كنتم خير سند لي، ولن أخذلكم”. وأضاف أنه سيعقد اجتماعات مع إدارة “بلاتينوم ريروكردز” للاتفاق على الخطوات التالية، وقال “أشعر أنني بين أياد أمينة”.

وقد شهدت السهرة الأخيرة من البرنامج الذي يقدم في إطار فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، منافسة بين أربعة مشتركين على اللقب هم سالم الحمد، وعزيز مامي، وزينب حسن وبدر حكيم. كما عاد بقية المشتركين الذين انتهت رحلتهم في الأسابيع الماضية، ليغنوا في مجموعات على المسرح، إضافة إلى إطلاق هيثم رافي الذي انتهى مشواره في البرنامج قبل أسابيع قليلة، لأولى أغنياته الخاصة بعنوان “أشهد لها”، مصورة على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرج أحمد طحان، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما.

وفي الدقائق الأخيرة من الحلقة، وقف المشتركون على المسرح حتى أعلنت مقدمة البرنامج أجواء الجودي عن نتيجة التصويت وفوز سالم الحمد على اللقب إثر حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور عبر “MBC VOTE”.