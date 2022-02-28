طليقة أحمد الفيشاوي تهاجمه مجددًا: “لن أغفر لمن عذبني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جدّدت ندى كامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، هجومها عليه بعد انفصالهما، ونشرت رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي “إنستغرام”، أعلنت فيها تعليق نشاطها على مواقع التواصل، بشكل مؤقت.

وأكدت في منشور على صفحتها أنها ستأخذ استراحة من السوشيال ميديا، كاتبة “لا شيء في داخلي سوى الكراهية والخوف من الناس والرغبة في الهروب.. والأهم أنني لن أغفر لمن شارك في تعذيبي”.

فيما اعتبر مغردون أن الرسالة غير المباشرة موجهة إلى طليقها!

يشار إلى أن الكامل كانت أعلنت في شهر ديسمبر الماضي، انفصالها عن الفيشاوي، ووجّهت له أكثر من رسالة كان واضحًا هجومها فيها عليه.

كما طالبت الجميع بعدم الخوض فيالتفاصيل، احتراماً لمشاعر أطفالها وأسرتيهما، خاصة أنها عاشت بصحبة الفيشاوي أربع سنوات، معتبرة أنها “كانت نعم الزوجة ونعم السند، وقدمت كل ما تملك من حب وتضحية”، وفق قولها في حينه.

يذكر أن الثنائي أثار الكثير من الجدل قبل انفصالهما، بسبب تصرفاتهما “الرومانسية الجريئة” أمام عدسات الكاميرا في المناسبات الفنية والمهرجانات.