لاعب تنس روسي يرفض الهجوم على أوكرانيا.. “لا للحرب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الكثير من نجوم الرياضة الروس عن رفضهم للحرب التي تشنّها بلادهم على أوكرانيا وأعلنوا دعوتهم للسلام في العالم.

وعقب فوزه على منافسه البولندي هيوبرت هوركاتش في الدور نصف النهائي من بطولة دبي المفتوحة للتنس، توجه اللاعب الروسي آندريه روبليف (24 عاماً) إلى الكاميرا، وكتب عليها: “أرجوكم لا للحرب”، في إشارة إلى رفضه لما يحدث في أوكرانيا.

وقال روبليف في تصريحات إعلامية: “في هذه اللحظات تدرك أن مباراة التنس ليست مهمة. لا يتعلق الأمر بمباراتي، فالأحداث الراهنة مروّعة “، وذلك بعد ساعاتٍ من بدء روسيا العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقد أشاد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بالموقف الذي اتخذه آندريه روبليف والذي ربما قد تكون تداعياته سلبيّة على مسيرته الرياضية في المستقبل.