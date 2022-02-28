شروط صارمة لحضور حفل أنغام في دار الأوبرا.. تعرف عليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المصرية أنغام لإحياء حفل فني كبير في دار الأوبرا المصرية في شهر مارس المقبل، وذلك وفق “شروط صارمة” منها عدم استخدام الهواتف المحمولة لتصوير فقرات الحفل، وعدم اصطحاب الأطفال أقل من 7 سنوات، والأهم حظر دخول أي شخص لا يرتدي “الملابس الرسمية”.

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن لائحة الشروط لا تخص حفل أنغام فقط، وإنما يتم تعميمها على كل الحفلات المقامة بدار الأوبرا المصرية، وهي قائمة ثابتة ولا يمكن استثناء أي شخص منها وتضم حسب البيان الرسمي لدار الأوبرا ضرورة الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء ( البدلة كامله جاكيت + كرافتة) للرجال وملابس السهرة الرسمية للنساء.

ومن الشروط أيضًا ارتداء كمامات، والإلتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والإلتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد الإجتماعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور، وكلها شروط ملزمة للتواجد في القاعات المغلقة فرضتها وزارة الصحة المصرية ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ومتحوراته.

وتنص قائمة تعليمات دار الأوبرا المصرية عدم السماح بالجلوس الا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، وحظر دخول الاطفال دون 7 سنوات.

يذكر أن أنغام أعلنت رسميا عن تقديم حفلها الأول بدار الأوبرا المصرية هذا العام يوم 21 مارس المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو الحفل المنتظر بعد اعتذارها عن عدم المشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية السابق.