شكرا لقرائتكم خبر عن سعد هنداوى رئيس مهرجان الإسماعيلية: تلقينا 971 فيلمًا للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ 23، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، إن المهرجان تلقي 971 فيلمًا ووقع اختيار المهرجان علي 107 أفلام.

ووجه سعد هنداوي الشكر لوزيرة الثقافة علي قبول توليه رئاسة المهرجان، رغم أنه تحدي كبير بسبب ضيق الوقت، لكنه ذاكر جيدا للمهرجان، وحرص علي تحسين موقع المهرجان الإلكتروني والحرص علي توحيد لوجو للمهرجان، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة ولابد أن يقدم المهرجان الدولي الذي يحمل اسم مصر، بصنعة متقنة خاصة في ظل ظروف فيروس كورونا وضيق الوقت وضعف الميزانية.

وأشار سعد هنداوي، أن اختيار الناقد إسامة عبد الفتاح مديرا فنيا للمهرجان، جاء لخبرته الكبيرة وسيرته الطيبة ي المجال.

ومن جانبه قال إسامة عبد الفتاح، إن العمل علي المهرجان اتسم بروح الأسرة الواحدة وأن اختياره للمنصب اختيار موضوعي لأنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالمخرج سعد هنداوي أو رئيس المركز القومي زينب عزيز ولكنه عندما عمل معهما شعر بروح الأسرة الواحدة والحرص علي تقديم الأفكار، وأضاف عبد الفتاح أن اختيار الأفلام كان عملية مرهقة جدا لأن عدد الأفلام التي تقدمت قاربت الألف فيلم.

وكانت إدارة الدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي، والمقرر إقامتها في الفترة من 17 حتى 23 مارس المقبل، قررت خلال الأيام الماضية تكريم المخرج الكبير خيري بشارة، وذلك تقديرًا لتاريخه السينمائي الحافل؛ حيث بدأ خيرى بشارة حياته المهنية مخرجًا تسجيليًا، حيث أخرج العديد من الأفلام التسجيلية ومن أشهرها: "طائر النورس"، "طبيب في الأرياف"، و"صائد الدبابات"، ثم اتجه بعد ذلك للسينما الروائية، وكان أول أفلامه الروائية "الأقدار الدامية" من الإنتاج المشترك مع الجزائر، حيث بدأ تصويره في عام 1976، وانتهى عام 1980 وعُرِضَ في عام 1982.

كما قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي إقامة ورشة تحريك لأطفال الإسماعيلية على هامش فعاليات الدورة الـ 23 ومن المقرر أن تشتمل الورش على ورشة لأفلام الرسوم المتحركة التقليدية، ورشة رسوم متحركة بتقنية الكات أوت، ورشة تحريك عرائس، ورشة فن تشكيلي، ورشة صلصال ورشة بكسليشن .

مؤتمر مهرجان الإسماعيلية



مؤتمر مهرجان الإسماعيلية



مؤتمر مهرجان الإسماعيلية



مؤتمر مهرجان الإسماعيلية



مؤتمر مهرجان الإسماعيلية