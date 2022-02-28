شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "باب الدنيا" يمثل مصر بمهرجان الإسماعيلية فى مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل فيلم " باب الدنيا " للمخرج عبد الرحمن محمود مصر في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة المقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ويرأس دورته الجديدة المخرج سعد هنداوي.

ويشارك بتلك المسابقة 10 أفلام هي: (فيلم البحث عن الخيول) إخراج ستيفان باڤلوڤيك، وفيلم (هروب) إخراج نييري آدلين هاي وفيلم آما- داس إخراج مارجا جوتيريز

فيلم باب الدنيا وإخراج عبد الرحمن محمود، وفيلم السجل الحيّ لذاكرتنا إخراج إنيس توهاريا وفيلم مرحبا.. وداعًا إخراج ماركوس يوشي وفيلم الحدود إخراج سمارث ماهاچان وفيلم البحّار إخراج لوشيا كاسوڤا وفيلم أنا حر إخراج لورا بورتيير وفيلم صرة الصيف إخراج سالم بلال.

ويرأس لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرج الفرنسي لادج لي وتضم مدير التصويرالاسباني ديفيد بالاسيوس والمخرجة الفرنسية وأستاذة السينما بجامعة باريس فريديريك ديفو والمخرج الأردني محمود المساد والمخرج الأمريكي بيب شودوروف وليان شواف مديرة قسم السينما بمعهد العالم العربي بباريس (سوريا) ومخرج التحريك الأيرلندي فنسنت جالاجر والمخرج المصري محمود سليمان والمونتيرة المصرية داليا الناصر .

يعقد مهرجان الإسماعيلية السينمائي سنوياً، ويسعى إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولي في مصر والمنطقة العربية، ويشمل برنامج المهرجان هذا العام عدد كبير من الأفلام داخل المسابقات الرسمية بالإضافة إلي البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات الأخري.