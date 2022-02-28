شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الفرنسي لادج لى رئيسًا للجنة التحكيم الدولية بمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي المخرج الفرنسي لادج لي رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالدورة الـ23 ، ويعد ( Ladj Ly) من أهم المخرجين العالميين فقد حازعلي جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كان 2019 عن فيلم Les Misérables ، كما ترشح الفيلم لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم دولي، وحصل علي جائزة سيزار الفرنسية لأفضل مخرج وحصل الفيلم علي عدة جوائز سيزار في أقسامه المختلفة والعديد من الجوائز في المهرجانات الدولية .

وتضم لجنة التحكيم أيضًا مدير التصويرالاسباني ديفيد بالاسيوس والمخرجة الفرنسية وأستاذة السينما بجامعة باريس فريديريك ديفو والمخرج الأردني محمود المساد والمخرج الأمريكي بيب شودوروف وليان شواف مديرة قسم السينما بمعهد العالم العربي بباريس (سوريا) ومخرج التحريك الأيرلندي فنسنت جالاجر والمخرج المصري محمود سليمان والمونتيرة المصرية داليا الناصر .

يعقد مهرجان الإسماعيلية السينمائي سنوياً، ويسعى إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولي في مصر والمنطقة العربية، ويشمل برنامج المهرجان هذا العام عدد كبير من الأفلام داخل المسابقات الرسمية بالإضافة إلي البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات الأخري.