شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية ضيف شرف مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ23، عن اختيار كوريا الجنوبية كضيف شرف للمهرجان، موضحًا أن كوريا الجنوبية تشارك بفيلم روائي قصير في المسابقة الرسمية بينما يعرض المهرجان 4 أفلام من كوريا الجنوبية خارج المسابقة.

وأشار سعد هنداوي إلى أن المهرجان يحتفل بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون وذلك من خلال عرض فيلم المخرج شادي عبد السلام "كرسي توت غنج أمون" والذي يسعي لترميمه والانتهاء من تلك العملية في أقرب وقت ليستطيع عرضه في المهرجان.

وأضاف سعد هنداوي إلى المهرجان يحتفي أيضا بمئوية المخرج جوناس ميكاس، حيث يعرض 7 أفلام من أفلامه التي تنتمي للسينما التجريبية.

وكانت إدارة الدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي، والمقرر إقامتها في الفترة من 17 حتى 23 مارس المقبل، قررت خلال الأيام الماضية تكريم المخرج الكبير خيري بشارة، وذلك تقديرًا لتاريخه السينمائي الحافل؛ حيث بدأ خيرى بشارة حياته المهنية مخرجًا تسجيليًا، حيث أخرج العديد من الأفلام التسجيلية ومن أشهرها: "طائر النورس"، "طبيب في الأرياف"، و"صائد الدبابات"، ثم اتجه بعد ذلك للسينما الروائية، وكان أول أفلامه الروائية "الأقدار الدامية" من الإنتاج المشترك مع الجزائر، حيث بدأ تصويره في عام 1976، وانتهى عام 1980 وعُرِضَ في عام 1982.

كما قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي إقامة ورشة تحريك لأطفال الإسماعيلية على هامش فعاليات الدورة الـ 23 ومن المقرر أن تشتمل الورش على ورشة لأفلام الرسوم المتحركة التقليدية، ورشة رسوم متحركة بتقنية الكات أوت، ورشة تحريك عرائس، ورشة فن تشكيلي، ورشة صلصال ورشة بكسليشن .