شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مغامرات الكبير وجونى وحزلقوم فى "الكبير أوى 6".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم في أحداث الجزء السادس من المسلسل الشهير "الكبير أوى" للنجم أحمد مكى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقت الحالي.

البداية مع "الكبير أوى" الذي أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من امرأة لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، يظل الشقيق الثالث جزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر اخراج احمد الجندي.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوى" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذى اكتشف وجدود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأحوة الثلاثة.

وقدم أحمد مكى في شهر رمضان الماضى، مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.