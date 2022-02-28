أمل رزق مع لبلبة ومجدى الهوارى فى كواليس جديدة من مسلسل "دايمًا عامر"

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل مسلسل "دايمًا عامر" تصويرمشاهد العمل فى أسوان والتى تجمع بين معظم الفنانين المشاركين فى البطولة، ومن المقرر أن تعود أسرة العمل إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاى لاستكمال المشاهد الداخلية، في أحد الديكورات المخصصة، وخلال الفترة المقبلة انضمت الفنانة أمل رزق إلى فريق العمل صورت عددًا من مشاهدها وننشر عددًا من الصور الجديدة فى كواليس التصوير.

وأكدت مؤخرًا الفنانة أمل رزق، أنها تشارك كضيفة شرف فى حلقة ضمن أحداث مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان ولبلبة وعمرو عبد الجليل وأحمد الشامى وكريم عفيفى ولمى كتكت ابنتها، وعدد من الفنانين ومن إخراج مجدى الهوارى.

وأعربت أمل رزق في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادتها بتعاونها لأول مرة مع مجدى الهوارى الذى يتميز بحرصه الشديد على ظهور الممثل بأفضل شكل، كما أعربت عن سعادتها أيضًا بالعمل مع الفنانة لبلبة التي تفاجأت بطيبة شخصيتها داخل اللوكيشن خاصة أن مشاهدها تجمعها بها مشيرة إلى أنها لن تجمع بينها وبين الفنان مصطفى شعبان مشاهد فى العمل التى تتوقع له نجاح كبير خلال عرضه فى موسم رمضان المقبل.

ويلعب مصطفى شعبان، خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر" - مشرف اجتماعى في مدرسة، بينما تؤدى الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة" - مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف" .

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامى، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، سما إبراهيم، ميرنا نور الدين، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.