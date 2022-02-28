شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة Squid Game تبكى بعد حصولها على SAG Awards.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أبطال مسلسل Squid Game على السجادة الحمراء لحفل توزيع الجوائز وحرصوا على التقاط الصور في لحظة تاريخية، حيث دخل مسلسل Squid Game التاريخ باعتباره أول عمل درامي كوري يتم ترشيحه لجوائز الساج، في فئات مختلفة منها أفضل مسلسل وأداء تمثيلي لأبطاله.

وكانت نجمة Squid Game هويون جونج أحد أكثر الفائزين شهرةً في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة لعام 2022 ، حيثت تغلبت العاطفة على الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا وأذرفت بعض الدموع عندما حصلت على جائزة الأداء المتميز لممثلة في مسلسل درامي.



بطلة لعبة الحبار تبكي



فريق عمل مسلسل لعبة الحبار



بطلة Squid Game تبكي بعد حصولها علي الجائزة



لقطة من المسلسل



هويون جونج تحمل الجائزة



بطلة مسلسل لعبة الحبار

أكد الرئيس التنفيذي المشارك لـ منصة Netflix، تيد ساراندوس، أن الموسم الثانى من المسلسل الكوري Squid Game، سيدور في إطار جديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

كما أعلن ساراندوس أنه بدأ مؤلفو المسلسل الكوري Squid Game، بـ كتابة الموسم الجديد، وصرح قائلا:"الموسم الأول من Squid Game ما هو إلا تقديم للمسلسل، وأن المواسم القادمة ستكون مختلفة".

كما أصبح مسلسل الدراما الكورية Squid Game هو أول عمل كوري يحصل على ترشيحات لجوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG)، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، العمل الذى طرح خلال العام الماضى 2021.

وحصل مسلسل Netflix الأصلي على أربع ترشيحات للجوائز، حيث رشح بطل المسلسل Lee Jung-jae (Seong Gi-hun) لأفضل ممثل رئيسى، وحصلت الممثلة جونغ هو-يون (كانغ ساي بايوك) على ترشيح أفضل ممثلة فى مسلسل دراما، بـ جانب حصول المسلسل نفسه على ترشيحين كـ أفضل مسلسل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ويدور مسلسل الدراما الكوري Squid Game، حول قصة أشخاص يفشلون في الحياة لأسباب مختلفة لكن فجأة يتلقون دعوة غامضة للمشاركة فى لعبة البقاء على قيد الحياة للفوز بأكثر من 38 مليون دولار أمريكى، تجرى اللعبة فى جزيرة معزولة ويتم حبس المشاركين حتى يكون هناك فائز نهائى، وتحتوى اللعبة على ألعابًا شهيرة للأطفال من السبعينيات والثمانينيات فى كوريا، مثل لعبة الحبار، والترجمة الحرفية لاسمها الكورى، وهو نوع من العلامات حيث يستخدم الهجوم والدفاع لوحة على شكل حبار مرسومة فى الأوساخ.