لادج لي رئيس لجنة التحكيم الدولية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اختير المخرج الفرنسي الكبير لادج لي، مخرج فيلم "البؤساء" رئيسا لـ لجنة التحكيم الدولية بالدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة .

وانطلق المؤتمر الصحفى لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، اليوم الإثنين ٢٨ فبراير بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، للإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الـ ٢٣ والمقرر إقامتها في الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مارس بمدينة الإسماعيلية.

وأعلن المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان تكريم المخرج عواد شكري بالدورة المقبلة التي تنطلق خلال الشهر القادم

وقال هنداوي خلال المؤتمر، أنه واجه العديد من التحديات أبرزها إقامة المهرجان في وقت قياسي، وهو ٤ أشهر فقط.