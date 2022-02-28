دنيا سمير غانم تدعو لوالديها بصورة تجمع العائلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بعائلتها يحملها والدها النجم الراحل سمير غانم.

وعلقت "دنيا" على الصورة قائلة: "يارب ارحمهم واسعدهم"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشابة.

وعلق عدد من النجوم على الصورة، أبرزهم: إيمي طلعت زكريا، روجينا، رامي رضوان.

وتستكمل الفنانة دنيا سمير غانم، تصوير مشاهد مسلسلها الكوميدي الجديد "عالم موازي" والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل "عالم موازي" بطولة: دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج هشام جمال