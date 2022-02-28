الارشيف / فن ومشاهير

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها بصورة تجمع العائلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بعائلتها يحملها والدها النجم الراحل سمير غانم.

وعلقت "دنيا" على الصورة قائلة: "يارب ارحمهم واسعدهم"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشابة.

وعلق عدد من النجوم على الصورة، أبرزهم: إيمي طلعت زكريا، روجينا، رامي رضوان.

وتستكمل الفنانة دنيا سمير غانم، تصوير مشاهد مسلسلها الكوميدي الجديد "عالم موازي" والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل "عالم موازي" بطولة: دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج هشام جمال

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا