مسلسلات رمضان 2022.. هبة عبدالغني صعيدية للمرة الثانية في "جزيرة غمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تواصل الفنانة هبة عبدالغني تصوير مشاهدها في مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2022,

الفنانة هبة عبد الغني، تؤدي في المسلسل، شخصية صعيدية، للعام الثاني على التوالي، بعد مشاركتها في مسلسل "موسى" العام الماضي، أيضا في دور "بخيلة" الصعيدية.

وتقدم هبة، دور زوجة الفنان فتحي عبد الوهاب، وأم الطفل منذر مهران.

مسلسل "جزيرة غمام" ، من إخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته: طارق لطفي، ومي عز الدين، و وفاء عامر، و أحمد أمين، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، ورياض الخولي، وعبد العزيز مخيون.

ويعد المسلسل، العمل الثاني الذي يجمع الثلاثي، المؤلف عبد الرحيم كمال، وطارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، بعد مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض العام الماضي.

يذكر أن الفنانة هبة عبدالغني، شاركت مؤخرا في ثاني أجزاء مسلسل "وادي الجن"، ومسلسل "خارج السيطرة" حكاية "شبح البدروم" ، الذي عرض عبر إحدى المنصات.