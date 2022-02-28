شكرا لقرائتكم خبر عن سبب رفض عبد الحليم حافظ مشاركة يوسف شعبان فى فيلم "معبودة الجماهير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم الإثنين 28 فبراير، ويعد يوسف شعبان من عمالقة الفن المصرى حيث قدم العديد من الأدوار المميزة في تاريخ السينما والدراما المصرية، وكانت موهبته التمثيلية الكبيرة سببًا في مشاركته لعمالقة الفن المصرى أمثال العندليب عبد الحليم حافظ، كما أنه كان عاملا أساسيا في المسلسلات التليفزيونية ولا يمكن الاستغناء عنه ولا أحد ينسى دور وهبى السوالمى في مسلسل "الضوء الشارد" الذى أبدع فيه.

ورغم ان الفنان يوسف شعبان شارك عبد الحليم حافظ في دور مميز بفيلم "معبودة الجماهير"، إلا أنه كان العندليب الأسمر يرفض مشاركته بالفيلم، وفى المقابل كانت الفنانة الكبيرة شادية كانت تدعمه وتريد مشاركته بالعمل.

وكشف الفنان يوسف شعبان عن سبب رفض العندليب عبد الحليم حافظ في ندوة تكريمه بإحدى الدورات الماضية بمهرجان الإسكندرية السينمائى، قائلا: "وقتها كان عبد الحليم حافظ رافضا لفكرة تقديمه للدور خوفا من سرقة الأضواء منى، لأن العندليب كان يريد أن يكون أعظم ممثل مثلما كان أعظم مطرب".

وأضاف يوسف شعبان أن الخلاف ظل أسبوعا، وشادية كانت تدعمنى وحليم يرفض، إلى أن قام حلمى رفلة بالحديث مع مصطفى أمين والذى قال إن يوسف شعبان أفضل من يقدم الدور ووقتها العندليب لم يعترض، وانتهى الأمر ووقت مرضه ذهبت لزيارته وتمنيت له الشفاء وكان العندليب قلقا من إساءته له، وأوضحت له بأنه لا يوجد أي شيئا بداخلى".