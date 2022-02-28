شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يعيد تجسيد مشهد من فيلم العار .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد الفنان كريم محمود عبد العزيز، تقديم أحد مشاهد فيلم "العار" الذي شارك في بطولته والده الراحل الفنان محمود عبد العزيز والفنانين نور الشريف وحسين فهمي.

وشارك كريم محمود عبد العزيز الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيه وهو يؤدي دور "كمال" الذي قام به بتجسيده في الفيلم الفنان نور الشريف، بينما قدم دور والده الفنان محمد عبد الرحمن، ودور حسين فهمي جسده الفنان مؤمن نور.

ومن حين لأخر يشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز اوقاته الخاصة مع جمهور ومحبيه على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.



كريم محمود عبد العزيز

وكانت آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز، فيلم "من أجل زيكو" بمشاركة طولة منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "أذكى طفل في مصر"، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق في مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

فيلم "من أجل زيكو" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثانية، بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.