شكرا لقرائتكم خبر عن هالى بيرى خلال نزهة بصحبة ابنتها نهلة بعد نجاح فيلمها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت الممثلة العالمية هالي بيري، خلال نزهة لها بصحبة ابنتها نهلة، وهما يقضيان وقتًا معًا في لوس أنجلوس بعد ظهر يوم السبت الماضى في بداية الأسبوع، إذ رصدتهما أعين مصوري الباباراتزي وهما يحاولا الاستمتاع بالطقس اللطيف في كاليفورنيا وفقاً لما ذكره تقرير الديلي ميل حول الأم البالغة 55 عامًا، وابنتها ذو الـ 13 عامًا.



شون بن مع ابنتها

على جانب آخر وصلت إيرادات فيلم Moonfall إلى 37 مليونًا و731 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 4 فبراير الجارى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و10 دقائق، ووصلت ميزانية الفيلم إلى 140 مليون دولار.



شون بن وابنتها

وانقسمت إيرادات فيلم Moonfall بين 18 مليونًا و145 الف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و19 ملايين و585 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، الفيلم من إنتاج شركة Lionsgate.

كما حصل فيلم Moonfall على تقييم وصل إلى %39 من قبل 145 ناقدًا عالميًا، و69% من قبل أكثر من 500 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، يدور فيلم Moonfall بعد أن تضرب قوة غامضة القمر من مداره حول الأرض وترسله للاندفاع في مسار تصادم مع الحياة التى نعرفها، وقبل أسابيع فقط من التأثير، اقتنعت المسئولة التنفيذية في وكالة ناسا ورائدة الفضاء السابقة جو فاولر أن لديها المفتاح لإنقاذنا جميعًا، ولم يصدقها ألا واحد فقط وهو صديقها هاوسمان، وبالتالي سيقوم هؤلاء الأبطال غير المتوقعين بمهمة أخيرة مستحيلة في الفضاء، تاركين وراءهم كل من يحبونه، فقط ليكتشفوا أن قمرنا ليس كما نعتقد.