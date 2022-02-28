شكرا لقرائتكم خبر عن زينب عزيز: رئاسة المركز القومى للسينما مهمة صعبة.. ونسعى للخروج بصورة مشرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما في بداية المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أن رئاستها للمركز كانت مهمة صعبة والمهرجان نفسه مهمة أصعب لذلك نكافح من أجل الظهور بصورة مشرفة في المهرجان تليق باسم مصر، واختياري للمخرج سعد هنداوي أراه مكسبًا لنا لخبرته ومهنيته وهي مسئولية أشاركه فيها.

وأضافت: أشكر معالي وزيرة الثقافة لأنه من حظى أنها فنانة وهي تساندنا وتدعمنا، كما أشكر خالد جلال لأنه أيضًا فنان كبير وداعم بشدة لنا.





كما أشكر مستشار السينما بالوزارة الدكتور خالد عبد الجليل لدعمه الكبير لنا جميعا، كما أشكر كل العاملين بالمركز القومي للسينما.

وأوضحت رئيس المركز القومي للسينما: أنا سعيدة جدًا بتكريم اثنين من كبار المخرجين في الدورة الثالثة والعشرين هما المخرجان الكبيران عواد شكري وخيري بشارة فهما من رواد السينما التسجيلية، فخيري بشارة بدا بإخراج التسجيلي ثم اتجه للروائي، ولكن عواد شكري بدأ واستمر في هذا النوع من السينما وفرصة جيدة للتعرف عليه وعلي أفلامه.

مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة مقرر إقامته فى الفترة من 17 لـ23 مارس المقبل و ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، وتعد الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تخصصت في عرض الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دوراته عام 1991.