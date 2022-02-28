شكرا لقرائتكم خبر عن "استلهام الأرجوز فى الفن" عنوان ندوة بالمركز القومى لثقافة الطفل.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومى لثقافة الطفل فى الخامسة من مساء اليوم ندوته الشهرية فى الحديقة الثقافية بالسيدة زينب تحت عنوان (استلهام الأرجوز فى الفن) ويتحدث فيها كل من الكاتب والناقد أحمد خميس الحكيم والدكتور محمد زعيمة أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون.

المركز القومى لثقافة الطفل بقيادة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف يولى اهتمامًا فائقًا بفنون الأراجوز المختلفة من حيث إقامة العروض والتدريب على التمثيل والتحريك والفنون المصاحبة، الى جانب الاهتمام بالإصدارات الإبداعية والبحثية والتوثيقية التى تساعد الفرق والمتخصصين والمهتمين بفنون الاراجوز المختلفة.

والأراجوز هو أشهر دمية شعبية مصرية، تنتشر فى المناطق الريفية والشعبية، وتقام عروضه فى المواسم والأعياد والموالد، عُرف فى التراث الشعبى بالأراجوز, ذلك الكائن المصنوع من الخشب والقماش ، وهو حاد الصوت ، حاد المزاج متقلبه من الضرب بالعصا للغناء مع المحبوب, محبوبته التى هى أيضا دمية من الخشب والقماش!

وهو أيضا مسرح يحمله صاحبه على ظهره ويطوف به الشوارع والحوارى والموالد والقرى, يقدم مادة ساخرة فيها الكثير من المبالغة، لكنها سخرية لا تبتعد عن الواقع، بل تعكس حقيقة المجتمع ومشكلاته, وتعد مرآة حقيقية لحياة الإنسان الريفي والشعبى فى مصر. فالأراجوز لم يكن مجرد وسيلة للتسلية والمرح، بل يجسد الحياة اليومية للمصريين لكن بطريقته الخاصة.