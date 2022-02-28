شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال مخرجًا لمسلسل "فى بيتنا روبوت 2" والعرض برمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان والمنتج هشام جمال تجربة جديدة في الإخراج خلال مسلسل "في بيتنا روبوت" الذى يعكف على تصويره حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل 2022، حيث يتولى هشام جمال إخراج العمل الذى أخرج الجزء الأول منه المخرج وليد الحلفاوى، لتكون التجربة الثانية لهشام جمال في الإخراج بعد "عالم موازى" للنجمة دنيا سمير غانم والذى لم يتم عرضه بعد.

مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.

يحكي المسلسل قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

يذكر أن مسلسل "عالم موازى" الذى خاص به هشام جمال أولى تجاربه الإخراجية، من بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في اطار كوميدى ومقرر عرضه بعد شهر رمضان المقبل.