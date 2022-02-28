شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض Spider-Man No Way Home رقميًا بعدما حقق إيرادات مرتفعة فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم Spider-Man No Way Home، عن موعد عرض الفيلم رقميًا بعدما حقق نجاح كبير بدور العرض، ومن المقرر بثه رقميًا في 22 مارس، ومن خلال 4K Urtla HD وBlu-ray في 4 أبريل، وكشفت الشركة عن الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركت صورة لـ توم هولاند وأندرو جارفيلد وتوبي ماجواير في زي الرجل العنكبوت، ويمكن للمشاهدين بالفعل طلب النسخة الرقمية من الفيلم مسبقًا على Vudu وiTunes، أو نسخة خاصة بهم على مواقع البيع بالتجزئة مثل أمازون وBest Buy وBarnes & Noble للتسليم في يوم البيع.

ويأتي هذا القرار بعد خروج الفيلم من المنافسة على جوائز بافتا هذا العام، حيث امتنعت الشركة المنتجة عن عرض الفيلم على موقع الأكاديمية خوفًا من القرصنة.