شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض Spider-Man No Way Home رقميًا بعدما حقق إيرادات مرتفعة فى السينما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم Spider-Man No Way Home، عن موعد عرض الفيلم رقميًا بعدما حقق نجاح كبير بدور العرض، ومن المقرر بثه رقميًا في 22 مارس، ومن خلال 4K Urtla HD وBlu-ray في 4 أبريل، وكشفت الشركة عن الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركت صورة لـ توم هولاند وأندرو جارفيلد وتوبي ماجواير في زي الرجل العنكبوت، ويمكن للمشاهدين بالفعل طلب النسخة الرقمية من الفيلم مسبقًا على Vudu وiTunes، أو نسخة خاصة بهم على مواقع البيع بالتجزئة مثل أمازون وBest Buy وBarnes & Noble للتسليم في يوم البيع.
ويأتي هذا القرار بعد خروج الفيلم من المنافسة على جوائز بافتا هذا العام، حيث امتنعت الشركة المنتجة عن عرض الفيلم على موقع الأكاديمية خوفًا من القرصنة.
ويدور فيلم Spider-Man No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، ما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.
يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man No Way Home.
حصل فيلم Spider-Man No Way Home على تقييم وصل إلى 93% من قبل 374 ناقدًا عالميًا، و98% من قبل أكثر من 25 ألف مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes وذلك منذ طرحه.