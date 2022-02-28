شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: "يا رب ارحمهما واسعدهما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها.

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لها ولأسرتها: "يا رب ارحمهما واسعدهما".



حساب دنيا سمير غانم على انستجرام

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، حرصت على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، حيث شاركت جمهورها صورة قديمة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، وهما يحتضان بعضهما، مؤكده أنها أفضل قصة حب من وجه نظرها.



اسرة سمير غانم

وعلقت دنيا سمير غانم، علي الصورة التي نشرتها لوالديها الراحلين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "أجمل قصة حب، ربنا يرحمكم ويسعدكم مع بعض في الجنة بإذن الله".

يأتى هذا فيما سبق وكشفت النجمة دنيا سمير غانم عن مقولة تؤمن بها، مؤكدة فى الوقت ذاته أنها تنطبق على والديها الراحلين الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير غانم، حيث نشرت دنيا صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مكتوب فيها: "بغض النظر عن روعتك أو موهبتك أو ثرائك، فإن الطريقة التي تتعامل بها مع الناس تقول كل شيء"، وعلقت دنيا علي هذه المقولة، "بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم يا رب، ماشوفتش حد في إنسانيتكم".

يشار إلى أن دنيا سمير غانم عادت إلى نشاطتها الفنية الفترة الحالية، وأصبحت تتواجد بقوة على السوشيال ميديا ونشر العديد من صور جديدة خضعت لها الفترة الماضية وتفاعل معها محبيها ودعمها من خلال التعليقات.