كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 02:57 مساءً - شاركت الفنانة ” ياسمين رئيس ” متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام صورة جديدة لها في أول ظهور بهد إعلان إنفصالها عن زوجها المخرج ” هادي الباجوري ” .
وظهرت ياسمين رئيس في الصورة التي التقطتها بطريقة ال (سيلفي) وهي بداخل سيارتها ومعها كلبها الصغير وترتدي كابا باللون الأحمر يغطي شعرها وبدون مكياج .
يذكر أن ياسمين رئيس كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء 22 فبراير خبر طلاقها من المخرج هادي الباجوري بعد زواج استمر لمدة 12 عاما .
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول ل ” ياسمين رئيس ” بعد إنفصالها عن هادي الباجوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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