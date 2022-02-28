الظهور الأول ل ” ياسمين رئيس ” بعد إنفصالها عن هادي الباجوري

كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 02:57 مساءً - شاركت الفنانة ” ياسمين رئيس ” متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام صورة جديدة لها في أول ظهور بهد إعلان إنفصالها عن زوجها المخرج ” هادي الباجوري ” .

وظهرت ياسمين رئيس في الصورة التي التقطتها بطريقة ال (سيلفي) وهي بداخل سيارتها ومعها كلبها الصغير وترتدي كابا باللون الأحمر يغطي شعرها وبدون مكياج .

يذكر أن ياسمين رئيس كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء 22 فبراير خبر طلاقها من المخرج هادي الباجوري بعد زواج استمر لمدة 12 عاما .