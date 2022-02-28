بعد سنوات من الخصام .. هذه الفنانة تزور سمير صبري في المستشفى

كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 02:57 مساءً - كشف الناقد الفني ” طارق الشناوي ” عن قيام الفنانة ” سماح أنور ” بزيارة الفنان ” سمير صبري ” بالمستشفى للاطمئنان عليه ومساندته في أزمته الصحية وذلك بعد سنوات من الخصام بينهما .

فكتب طارق الشناوي في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” بعد سنوات من الخصام الذي يحدث أحيانا بين أعز الأصدقاء زارت سماح أنور صديقها الحميم الفنان الكبير سمير صبري ” .

وتابع : ” كان سمير نائما ولم تشأ أن توقظه ولكنه علم بزيارتها وتهلل وجهه فرحا بعد أن دامت الخصومة عدة سنوات ” .

وأضاف الشناوي متحدثا عن تطورات الحالة الصحية لسمير صبري : ” سمير انتقل إلي مستشفى آخر تنفيذا لقرار الأطباء لإجراء قسطرة القلب بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بعلاجه على نفقة الدولة ” .

واختتم منشوره : ” غدا إن شاء الله يقدم في برنامجه ذكرياتي الحلقة التي سجلها مع ليلى علوي في المستشفى وتتضمن أيضا رسائل للعديد من أصدقائه .. البرنامج يبث الساعة الرابعة على موجات محطة الأغاني الرسمية ” .

وكانت الفنانة سماح أنور قد توجهت برسالة دعم عبر حسابها على فيس بوك إلى الفنان سمير صبري جاء فيها : ” هتقوم وهتنور الدنيا بقلبك الصافي ونفسك الطيبة وعطاءك وحبك للحياة ” .

وأكملت : ” هتقوم يا سمير وحياة كل الخير اللي بينك وبين ربنا بإذنه ورعايته ودعاءنا في كل وقت وصلاة .. إن شاء الله هتقوم ” .