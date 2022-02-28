شكرا لقرائتكم خبر عن زوج بيونسيه يحصل على تعويض 4.5 مليون دولار فى دعوى قضائية ضد شركة عطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة استئناف في نيويورك، بحق مغني الراب الأمريكي جي زى، زوج النجمة العالمية بيونسيه، في الحصول على 4.5 مليون دولار من شركة العطور "بارلوكس"، نظير حقوقه في صفقة بيع عطر يحمل علامة تجارية باسمه.

ويعود النزاع القانوني بين الطرفين إلى عام 2016، عندما رفعت شركة العطور دعوى ضد المغني تتهمه بعدم الإيفاء بشروط عقد العلامة التجارية والترويج الذي أُبرم بينهما في 2012، وبحسب موقع " Page Six "، طالبت الشركة مغني الراب، البالغ 52 عاماً، بتعويض 68 مليون دولار، بدعوى عدم التزامه بالشروط التعاقدية المنصوص عليها في اتفاق الترويج لعطر Gold Jay Z.

لكن بعد الاستماع لشهادة "جي زي"، أو شون كارتر، قالت هيئة المحلفين أن المغني ليس مسؤولاً عن تعويض الشركة بالمبلغ المطلوب في الدعوى، كما رفضت المحكمة دعوى مضادة رفعها محامي جي زي، أليكس سبيرو، إلزام شركة العطور بدفع 4.5 مليون دولار لمغني الراب والمنتج الموسيقي.

وفي إعلانه نتيجة الاستئناف، قال جون هيجيت، قاضي محكمة الاستئناف في نيويورك، إن للمغني وشركته "سي كارتر إنتربرايس" الحق في الحصول على مبلغ التعويض موضوع الدعوى المضادة لمقابلة حقوقه في ملكية العطر، وقال القاضي: "القضية واضحة، بارلوكس باعت منتجاً مرخصاً بعد 31 يوليو 2015، لكنها لم تدفع حقوق مستحقة عن صفقة البيع".

وخلال المحاكمة، قال محامي شركة بارلوكس، أنتوني فيولا، إن المغني خرق العقد الموقع في 2012 بعدم حضوره لحفل تدشين العطر في 2014، ولم يروج للمنتج في برنامج "جوود مورنينج أمريكا" التلفزيوني وفي صحيفة "ومينز وير ديلي" المتخصصة في الموضة.

وأوضح فيولا في مرافعته إن الشركة استثمرت 29 مليون في مشروع العطر، مضيفاً إن التزام جي زي بما يليه من شروط العقد كان من الممكن أن يقود المنتج لتحقيق أرباح تصل إلى 67 مليون دولار، من جانبه أكد محامي جي زي إن المغني لم يفعل ما من شأنه إفشال المنتج، وقضى نحو عام في الإيفاء بالتزامات الظهور من أجل الترويج للعطر، كما لم يتم إلزامه بالحضور لحفل التدشين على الإطلاق.

وأشار المحامي إلى أن العطر هو المنتج الوحيد الذي وافق "جي زي"، على وضع اسمه عليه، لذا لا يعقل أن يتأخر في المساعدة على إنجاح تسويقه.