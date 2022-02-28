شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أدوار قدمتها أحلام الجريتلى فى ذكرى رحيلها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، الذكرى الأولى لرحيل الفنانة أحلام الجريتلي، حيث رحلت عن عالمنا 28 فبراير والفنانة الراحلة من مواليد 20 فبراير 1948 وهى الشقيقة الصغرى للفنانة أنعام الجريتلي، والتي اشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة.

عملت أحلام، لمدة 33 عامًا على مسرح الطليعة، واختتمتهم بعرض "بتلوموني ليه"، في عام 2007، وقدمت على خشبة المسرح القومي عددًا من العروض المسرحية، منها: "ماكبث"، و"بيت العوانس"، و"سجن النسا"، ثم عادت للطليعة مرة أخرى لتقدم "القاهرة 80" و"العسل عسل والبصل بصل"، و"الراجل اللي أكل وزة".

من أبرز أعمالها السينمائية: "شباب تيك أوي"و"أيام الخادمة أحلام"، و"واحد صحيح" ، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" ، و"حلاوة روح".

ومن أهم أعمالها الدرامية، مسلسل حكايات "المدندش"، و"من أطلق الرصاص على هند علام"، "لحظات حرجة"، ومسلسل "السندريلا" وسيت كوم "راجل وست ستات" والأسطورة" و " يونس ولد فضة، اللعبة 2 ، و مسلسل لؤلؤ حيث ظهرت ضيفة شرف في المسلسل، و البرنس و الفتوة.

حيث لعبت بصوتها شخصيات مهمة بعالم أفلام ديزنى ومن أشهر أدوار أحلام الجريتلى، شخصية "أزمة" من فيلم "حياة الإمبراطور الجديدة"، ومدام راقية، من فيلم "قطط ذوات"، والملكة من فيلم "حياة حشرة"، وكوكو هانم، من فيلم "روبين هود"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى، حيث تمكنت بواسطة تلك الأدوار من رسم الابتسامة بصوتها على وجوه أجيال من محبي تلك الأعمال حول العالم، ممن ارتبطوا بها.

شخصيات قدمتها أحلام