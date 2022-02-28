شكرا لقرائتكم خبر عن The Batman يتجول فى جوجل قبل طرحه بأيام.. اعرف التفاصيل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كنوع من الترويج لفيلم "باتمان - The Batman" المقرر طرحه في 4 مارس المقبل، خصص محرك البحث جوجل حيلة لطيفة أثناء البحث عن إحدى المصطلحات المتعلقة بفيلم باتمان، فعند البحث على محرك البحث جوجل، عن "Bruce Wayne" أو "Gotham City" أو "Bat-Signal" سيظهر رمز إشارة "بات مان" أصفر متحرك، عند الضغط عليه تصبح الشاشة مظلمة، ثم تظهر إشارة باتمان الشهيرة تتحرك عبر الشاشة.



باتمان يتجول في جوجل

وعرضت صفحة فيلم "باتمان" بإنستجرام فيديو قصير يوضح طريقة البحث والعلامة التي تظهر على الشاشة في محاولة للتوضيح والشرح للمتابعين عن الخاصية وشعار باتمان في نتائج البحث.

فيلم " The Batman " من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max فى أبريل المقبل، بعد إصداره السينمائى المقرر فى 4 مارس.

وكان تصوير الفيلم توقف فى لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، فى حين اعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19، على الرغم من أن الشركة المنتجة رفضت التعليق على الشخص المحدد الذى كانت نتيجة اختباره إيجابية استؤنف الإنتاج فى وقت لاحق من الشهر.