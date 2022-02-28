شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ويارا يحييان حفلاً غنائيًا بالكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم تامر حسنى والنجمة يارا، حفلاً غنائيًا، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي اليوم الإثنين، بمناسبة العيد الوطنى الكويتى، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



تامر حسنى و يارا

وكان آخر أعمال النجم تامر حسنى فيلم "مش أنا"، والذى حقق نجاحا كبيرا للغاية، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

وطرحت يارا الأيام الماضية، أغنيتين من أول أغانى ألبومها الجديد "مليت" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب و6 أغنيات من البومها الخليجى "غير الناس"، هى، الأغنية الأولى بعنوان "غير الناس" وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان "ما ودعونى" من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

والأغنية الثالثة بعنوان "على المكشوف"، وهى من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان "يمرنى طاريك" وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.

وطرحت أغنية "سارى" وهى خامس أغنيات ألبومها الخليجى الجديد "غير الناس"، والأغنية من كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية السادسة فهى بعنوان "هلا مرحب"، كلمات أصايل، ألحان بحر، توزيع حاتم منصور.