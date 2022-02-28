بعد خصام سنوات.. تفاصيل زيارة سماح أنور لسمير صبري بالمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الناقد طارق الشناوي، عن قيام الفنانة سماح أنور بزيارة الفنان سمير صبري، بعد خصام دام سنوات بينهما.

الناقد طارق الشناوي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "بعد سنوات من الخصام الذي يحدث أحيانا بين أعز الأصدقاء، زارت سماح أنور صديقها الحميم الفنان الكبير سمير صبري، كان سمير نائما ولم تشأ ان توقظه ولكنه علم بزيارتها، و تهلل وجهه فرحا بعد أن دامت الخصومة عدة سنوات".

وتابع: "سمير انتقل إلى مستشفى آخر تنفيذا لقرار الأطباء لإجراء قسطرة القلب، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بعلاجه علي نفقة الدولة".

الشناوي أضاف: "غدا إن شاء الله يقدم في برنامجه ذكرياتي. الحلقة التي سجلها مع ليلى علوي في المستشفى، وتتضمن أيضًا رسائل للعديد من أصدقائه البرنامج يبث الساعة الرابعة علي موجات محطة الاغاني الرسمية".

الفنانة سماح أنور، كانت قد كتبت أمس الأحد عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "هتقوم وهتنور الدنيا بقلبك الصافي ونفسك الطيبة وعطائك وحبك للحياة، هتقوم يا سمير".

و تابعت: "وحياة كل الخير اللي بينك وبين ربنا، بإذنه ورعايته، ودعانا في كل وقت وصلاة، إن شاء الله هتقوم".

الفنانة سماح أنور، علقت أيضا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، علاج الفنان سمير صبري، على نفقة الدولة،

الفنان أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أكد أن حالة الفنان سمير صبري جيدة، ويخضع حاليا للعلاج والمتابعة في غرفة عادية، داخل إحدى المستشفيات.

و قال "الفنان سمير صبري يخضع حاليا للمتابعة وفحوصات طبية قبل إجراء جراحة تركيب دعامة في القب، ولم يتم تحديد موعدها حتى الآن".