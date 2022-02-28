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فريدة سيف النصر تسافر للأراضي المقدسة لأداء فريضة العمرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

سافرت الفنانة فريدة سيف النصر، منذ ساعات، لأداء فريضة العمرة بالأراضي المقدسة، ونشرت صورة من الطائرة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتبت: "إلى أرض بيت الله الحرام أرض مباركة ولد عليها رسول الله (صل الله عليه وسلم) وفي الإسراء والمعراج".

وتابعت: " والله صدفة بلا ترتيب، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وٱصيلا ولا اله الا الله، هانزل على بنت أخويا الأول ونتوكل، أستودعكم الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر مسلسل "موسى" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، سيد رجب، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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