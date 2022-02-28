أشرف زكي يكشف لمصراوي تطورات الحالة الصحية لسمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية"، أن حالة الفنان سمير صبري جيدة، ويخضع حاليا للعلاج والمتابعة في غرفة عادية، داخل إحدى المستشفيات.

أشرف زكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الفنان سمير صبري يخضع حاليا للمتابعة وفحوصات طبية قبل إجراء جراحة تركيب دعامة في القب، ولم يتم تحديد موعدها حتى الآن".

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قدّمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما وجه برعايته لحالة الفنان الكبير سمير صبري.

وقالت النقابة في بيان على لسان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "باسمي وباسم جموع فناني مصر، أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر برعايته السامية للفنان الكبير سمير صبري، مؤكدا على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شملهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان.. دمتم سندا وراعيا للإبداع والمبدعين".