تفاصيل استعداد أحمد عز لفيلم "صقر المحروسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بدأ الفنان أحمد عز، التدريب على المبارزة بالسيف وركوب الخيل، استعدادا لتصوير الفيلم التاريخي "صقر المحروسة"، عقب شهر رمضان المقبل.

مصادر من فريق الفيلم، في تصريحات لـ"الخليج 365"، قالت: "الفنان أحمد عز يخضع حاليا لكورس تدريبات على المبارزة بالسيف، وركوب الخيل، استعدادا لدخول تصوير الفيلم، بعد إنتهاء تصوير مشاهده في مسلسل (الاختيار 3 )، وبعد شهر رمضان المقبل".

وتابع المصدر: "المنتجة منى قطب وضعت ميزانية ضخمة لتصوير الفيلم، وخاصة أنه يتم على مدار 6 أسابيع، وفي 3 بلدان هي مصر والأردن والمغرب، حسب الخطة التي وضعها المخرج أحمد علاء".

وعن الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد عز، قالت المصادر: "الفيلم تدور أحداثه بعد الفتح الإسلامي لمصر، و(صقر المحروسة) الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عز، من فرسان تلك الفترة، ومن الشخصيات التي لم يسلط عليها الضوء تاريخيا".

واختتم المصدر: "المؤلف محمود حمدان، انتهى من كتابة السيناريو والحوار، وجاري حاليا التعاقد مع النجوم والنجمات المقرر مشاركتهم في الفيلم، بعد ترحيب الفنان أحمد عز بخوض مغامرة تقديم عمل تاريخي.

فيلم "صقر المحروسة" تأليف محمود حمدان، إخراج أحمد علاء، وإنتاج منى قطب.

الفنان أحمد عز ينتظر عرض الفيلم القصير "أخويا"، المقرر عرضه عبر منصة نيتفليكس العالمية، يوم 10 مارس المقبل ضمن سلسلة أفلام قصيرة تحت عنوان "في الحب والحياة"، وتدور أحداثه في إطار إنساني حول علاقة أخ بشقيقه من ذوى الإحتياجات الخاصة.

فيلم "أخويا" فكرة وإخراج ساندرا نشأت، من تأليف رفيق مرقص وفادي أكرم، ويشارك في بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنانة بسنت شوقي.