شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم الفنانة الجزائرية بيونة بدورته الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة الفنانة الجزائرية بيونة خلال حفل افتتاحه، كما يخصص لها مؤتمرًا صحفيًا بحضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية.

بيونة هي فنانة ومسرحية ومغنية جزائرية معروفة على الساحتين الوطنية والأوروبية ولدت في في حي بلكور العتيق في العاصمة الجزائرية واسمها الحقيقي هو باية بوزار وأطلقت عليها عائلتها اسم بيونة وهو تصغير لاسمها باية.

بدأت مشوارها الفني سنة 1973 بفيلم الدار الكبيرة عن عمر 17 سنة للمخرج مصطفى بادي وأدت دور فاطمة، كما شاركت في فيلم "ليلى والأخريات"، وهاجرت إلى فرنسا في فترة التسعينات خوفًا على حياتها، ثم عادت عام 1999 من خلال فيلم "حرم عصمان" وفي سنة 2000 شاركت في فيلم "وان وومن شاو" وبعدها فيلم"viva l'algrie" وشاركت الممثل محمد فلاغ في العديد من المسرحيات الهزلية ولكن النجاح الحقيقي كان بين سنة 2002 و2005 في سلسلة "ناس ملاح سيتي" الهزلية التي حققت نجاحًا باهرًا في الجزائر والمغرب العربي، وبعدها في العديد من البرامج والمسلسلات التلفزيونية على قناة نسمة التونسية وعلى القنوات الفرنسية.