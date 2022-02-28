شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أدوار عائشة الكيلانى بالسينما والدراما فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين عيد ميلاد الفنانة عائشة الكيلانى، حيث ولدت يوم 28 فبراير 1954، اشتهرت الكيلانى بالأدوار الكوميديا التى يغلب عليها خفة الظل فى السينما، عملت بين التلفزيون والمسرح والسينما، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987.

شاركت عائشة الكيلانى فى العديد من الأعمال منها مسرحية "البرنسيسة"، ومن المسلسلات "عصفور النار، والبحث عن عروسه" وغيرها من الأدوار التى نالت إعجاب الجمهور.

كما شاركت مع الفنان عادل إمام من خلال فيلم "الإرهاب والكباب"، وكانت متخوفة من العمل معه، فيما تألقت أثناء مشاركتها للفنان محمد صبحى دور زوجته "الشيطانة التى أحبتنى"، التى كانت تتعامل معه بكل قسوة الى أن يتركها و يذهب وراء حبه للفنانة لبلبة، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات منها :عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد ، العطار والسبع بنات، مع الفنان الكبير نور الشريف، أرابيسك، فوازير الف ليلة وليلة، وغيرها ، كما شاركت فى عدد كبير من المسرحيات، كان أولها سك على بناتك مع الفنان فؤاد المهندس بديلا للفنانة سناء يونس، ودائما كانت عائشة الكيلانى تتتمتع بحضور وأداء مميز جعل لها مكانة مميزة لدى الجمهور.

كان أخر أدوار الفنانة عائشة الكيلانى مسلسل "أبوضحكة جنان" عام 2009، عن سيرة الفنان الكوميدى اسماعيل ياسين بطولته أشرف عبدالباقى، وقامت فيه بدور الجدة، وبعدها غابت عن الأضواء، حتى ظهرت فى برنامج هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدى عام 2015 وقد تغير شكلها بعض الشيء بعد إجراء جراحة زرع أسنان، لتزداد الشائعات حول إجرائها عدد من عمليات التجميل وأن تغير شكلها كان سببا فى حرمانها من الأدوار التى كانت تتميز فيها.