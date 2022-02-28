مسلسلات رمضان 2022.. توفيق عبد الحميد يكشف تفاصيل شخصيته في "يوتيرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان القدير توفيق عبد الحميد، اسم شخصيته ومهنته في مسلسل "يوتيرن" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

وكتب عبد الحميد، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "حظي مع دور الطبيب الحمد لله كويس.. (دكتور شلبي) في (أميرة في عابدين).. و(دكتور رياض) في (أين قلبي).. يارب عقبال (حاتم الكردي) في (يوتيرن) رمضان القادم.. والتلاتة في رمضان".

ويعود توفيق عبد الحميد، للتمثيل بعد غيابه عن الشاشة 12 عاما، من خلال مسلسل "يوتيرن" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "يوتيرن"، يشارك في بطولته النجوم: ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، نورهان شعيب، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، صفاء الطوخي وهلا السعيد وغيرهم، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".

توفيق عبد الحميد من مواليد 18 سبتمبر 1956، التحق بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1979، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983، وبدأ مسيرته الفنية بالعمل في المسرح والذي قضى فيه فترة طويلة، قبل أن ينتقل إلى التليفزيون والسينما، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها: "أم كلثوم، أوان الورد، حديث الصباح والمساء، أميرة في عابدين، بوابة الحلواني"، وفي السينما شارك في أفلام منها: "مافيا، أمير الظلام، حلم العمر" وغيرها.

يذكر أن أخر أعمال توفيق عبد الحميد "سي عمر وليلى أفندي" عام 2010، مع دلال عبدالعزيز، وهالة فاخر، وأحمد مراد، وميمي جمال، وياسر فرج وغيرهم، من تأليف وإﺧﺮاﺝ محمد نبيه.