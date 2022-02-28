"باي باي ثانوية".. محمد رمضان ينشر هذا الفيديو مع نجله "علي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو يجمعه مع نجله الصغير "علي".

وظهر رمضان في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يحمل الحديد، بينما نجله يقفز في حمام السباحة.

الفيديو جاء مصحوبا بمقطع من أغنية محمد رمضان الأخيرة "باي باي ثانوية".

وطرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، في 7 فبراير الجاري، أغنيته الجديدة "باي باي ثانوية".

ويضم فريق عمل الكليب الغنائي "باي باي ثانوية" إسلام شندي الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، وتوزيع الأمريكي rob knox، وتنفيذ محمود الشيخ، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومهندس ديكور رامي دراج، استايلست نهال المصري، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج ياسر سامي.

من ناحية أخرى يستكمل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "المشوار" والذي يتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج الكبير محمد ياسين.

مسلسل "المشوار" بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، حنان يوسف، أحمد سعيد عبدالغني، كارولين خليل، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.