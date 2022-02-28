تنبّأ بوصول “هتلر” الى السلطة.. ماذا توقّع “نوسترداموس” أن يحدث في الربيع المقبل؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 9:56 صباحًا

توقع المتنبئ الفرنسي “نوستردامس” حصول حرب كبيرة في أوروبا في الربيع القادم. وكان قد حصل على ثناء من الفرنسيين بعدما توقع ان يصل هيتلر الى السلطة في المانيا قبل الحرب العالمية الثانية.

ونشرت ديلي ميل تقريرا قالت فيه انه وعلى الرغم من صعوبة وضع تواريخ محددة لهذه التوقعات، لكن اعتمادا على احد كتبه فيوجد مؤشرات تدل على انه رأى حربا كبيرة ستندلع في اوروبا هذا الربيع.

وفي هذه التوقعات، يلمّح “نوستردامس” الى امكانية ان تواجه فرنسا تهديدات من الشرق. كذلك توقع اندلاع حرب عالمية ثالثة في السنوات المقبلة.

وفي توقعاته، يقول انه سيكون هناك حرب ضخمة تمتد من ٢٥ الى ٢٩ عاما تتبعها حروب صغيرة.

ورأى في توقعاته لعام ٢٠٢٢ ان العالم سيواجه فيضانات وموجات جفاف ستدمر بلدانا عدة اضافة الى حصول مجاعات. ويؤمن البعض ان “نوستردامس” توقع ان الدمار سينتج من التغير المناخي وكويكبات ستضرب بالأرض وبزوغ التكنولوجيا.

وقد لقب “نوستردامس” بـ”نبي العذاب”، وكان المنجم والطبيب الفرنسي يستقي الهامه من نصوص انجيلية وخبراته الخاصة. وقد تركزت توقعاته على الحزن والمجاعة.

وبعد أكثر من ٤٠٠ سنة على اصدار كتابه، لا تزال اعماله تحظى بشعبية كبيرة اذ ان توقعاته مفتوحة على التحليل .

ارتفاع درجة حرارة الأرض

توقع “نوستردامس” عام ١٥٥٥ ان التغير المناخي سيكون سيئا جدا الى درجة ستسبب درجات الحرارة اللاهبة بـ “طهي السمك” في البحار. كذلك تنبأ ان الجنس البشري سيفتقد المياه اكثر من ٤٠ سنة، وعندما يعود المطر، سيشهد العالم فيضانات ستدمر أممًا.

ويقول في كتابه:” لن يرى الناس قوس قزح أكثر من ٤٠ سنة”. وفي هذا السياق، حذّرت الامم المتحدة ان حرارة الارض سترتفع ١.٥ درجة في خلال السنوات العشرين القادمة.